وزير العمل يعلن قوائم باسماء المشمولين بالقروض الميسرة الوجبة الاولى

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، السيد أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، أسماء الوجبة الأولى من المشمولين بالقروض الميسرة ضمن خدمة “أرزاق” من المستفيدين بالحماية الاجتماعية والبالغ عددهم 2826 وقال الأسدي في بيان إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ اليوم الأول لفتح التسجيل على خدمة ارزاق بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 25 % من مبلغ القرض المخصص لدائرة العمل والتدريب المهني والبالغ (400) مليار دينار بشمول من هم في سن العمل من المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية سجلت الاف الطلبات للشمول بالقروض لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

المشمولين بالقروض الميسرة الوجبة الاولى

“د. أحمد الموسوي، رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أعلن أن رسائل نصية قد أرسلت إلى الأشخاص المستفيدين من دائرة العمل والتدريب المهني، تدعوهم إلى مراجعة الدائرة لإتمام إجراءات الحصول على القروض. وأشار إلى أن الإعانة الاجتماعية ستستمر للأسماء المستفيدة لمدة ثلاثة أشهر بعد استلامهم للقرض. وأشار الموسوي إلى أن القروض تتراوح بين 20 و30 و50 مليون دينار.

أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية، التي تتبع وزارة العمل، عن أنه قد تم تحديث بيانات أكثر من 7 ملايين فرد لتجهيزهم بالسلة الغذائية. وقال رئيس الهيئة، أحمد الموسوي، في بيان أن الهيئة قد أنجزت تحديث بيانات حوالي 7 ملايين و400 ألف فرد المشمولين بالإعانة الاجتماعية، وأرسلتها إلى وزارة التجارة لتجهيزهم بالسلة الغذائية الإضافية لشهر تشرين الثاني. وأضاف أن عدد السلات الغذائية الإضافية التي تم تجهيزها بالتنسيق مع وزارة التجارة منذ 1-1-2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 كانون الأول 2023 تجاوز 60 مليون سلة غذائية إضافية

استمرار منح المطلقة المعيلة لأسرتها الإعانة الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بعد استلامها للقرض السكني، يعكس اهتمام الحكومة السعودية بالمطلقات والأرامل، وحرصها على مساعدتهن على الاستقرار في حياتهن الجديدة بعد الطلاق وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم الدعم المادي للمستفيدات من البرنامج، حتى يتمكن منهن من تحمل أعباء الحياة اليومية، ومواجهة المصاريف المترتبة على شراء المسكن الجديد. كما أنها تساهم في تخفيف العبء الاقتصادي على المستفيدات وأسرتهن، وتساعدهن على تحسين مستوى معيشتهن.