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منصة مظلتي رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الجديدة بالعراق 2023
منصة مظلتي رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الجديدة بالعراق 2023
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بأن منصة مظلتي هي المخصصة من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الجديدة بالعراق لذلك يمكن الحصول على كشوفات النتيجة النهائية في حالة الاعلان عنها من قبل وزارة العمل العراقية ولكن لابد من توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة القادمة في دولة العراق لذلك سوف نوضح للجميع كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة
الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم الأمور التي يبحث عنها العديد من المتقدمين العراقيين بعد طلب برنامج الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل أراضي العراق لذلك سوف نوضح للجميع أهم الشروط المطلوبة:
- يشترط أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية العراقية.
- يفضل أن يكون المتقدمين لا يقل عن أربعة أفراد.
- كذلك يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك عقار جديد أو منزل غالي في العراق.
- المتقدم العراقي متاح له التقديم من 18 سنة إلى 60 سنة.
- السيدات في العراق من 15 إلى 55 عام فقط لا غير.
طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة
- عليكم زيارة منصة مظلتي في العراق بالدخول عليه.
- ثم بعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق.
- عليكم بعد ذلك اختيار المحافظة المراد تحميلها.
- ثم قم بعد ذلك بتحميل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.