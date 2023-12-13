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منصة مظلتي رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الجديدة بالعراق 2023

منصة مظلتي رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الجديدة بالعراق 2023

ياسمين السيدمنذ 10 ساعات
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قوائم أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية
قوائم أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بأن منصة مظلتي هي المخصصة من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الجديدة بالعراق لذلك يمكن الحصول على كشوفات النتيجة النهائية في حالة الاعلان عنها من قبل وزارة العمل العراقية ولكن لابد من توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة القادمة في دولة العراق لذلك سوف نوضح للجميع كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة

الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم الأمور التي يبحث عنها العديد من المتقدمين العراقيين بعد طلب برنامج الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل أراضي العراق لذلك سوف نوضح للجميع أهم الشروط المطلوبة:

  • يشترط أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية العراقية.
  • يفضل أن يكون المتقدمين لا يقل عن أربعة أفراد.
  • كذلك يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك عقار جديد أو منزل غالي في العراق.
  • المتقدم العراقي متاح له التقديم من 18 سنة إلى 60 سنة.
  • السيدات في العراق من 15 إلى 55 عام فقط لا غير.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

  • عليكم زيارة منصة مظلتي في العراق بالدخول عليه.
  • ثم بعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق.
  • عليكم بعد ذلك اختيار المحافظة المراد تحميلها.
  • ثم قم بعد ذلك بتحميل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
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ياسمين السيدمنذ 10 ساعات
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