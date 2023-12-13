“لأول مرة 1200 جنية زيادة للعاملين بالدولة” .. جدول رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 بالزيادة

جدول رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 بالزيادة، يقوم العديد من المواطنين بالتساؤل عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لكل العاملين والموظفين بالدولة، وذلك بعد ان قامت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن موعد الرسمي لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، لذلك سنتعرف من خلال هذا المقال عن موعد الصرف عبر السطور القادمة.

جدول رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 بالزيادة

قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر والذي سيبدأ من يوم 24 ديسمبر، كما أن المتأخرات يتم صرفها أيام 7 و 10 و 11 من الشهر نفسه، وذلك تبعا الزيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وجاءت أيام الصرف كالتالي:-

صرف مرتبات شهر ديسمبر في اليوم الاول يوم الاحد 24 ديسمبر

صرف مرتبات شهر ديسمبر اليوم الثاني يوم الاثنين 25 ديسمبر

صرف مرتبات شهر ديسمبر اليوم الثالث يوم الثلاثاء 26 ديسمبر

زيادة الحد الادنى للاجور 2023

قمر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، وذلك في شهر سبتمبر الماضي 2023 لكل العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية في الدولة.

جدول زيادة الحد الادنى للاجور