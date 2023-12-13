عشان متتفاجئش قادم البنزينة “موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة” .. في القانون الزيادة الربع سنوية

موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة، اسعار البنزين اليوم شهدت ارتفاع جديد، حيث قامت لجنة التسعير بإصدار قرار تلقائي للمنتجات البترولية بزيادة سعر البنزين بكل أنواعه، كما ان زيادة اسعار البنزين من ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، والتي تم تطبيقها بصورة فعلية اعتبارا من 8:00 صباحا يوم الجمعة الموافق ثلاثة نوفمبر 2023.

موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة

كما ذكرنا سابقا انه تم تطبيق اسعار البنزين الجديدة بداية من يوم الجمعة الموافق ثلاثا نوفمبر 2023 في 8:00 صباحا، وقام وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بإصدار قرار تم نشره الخميس 2 نوفمبر في الجريدة الرسمية والتي تضمنت المادة الأولى منه، حيث تم تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين وبيعه للمستهلك بسعر 1000 قرش، وتم تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين ويتم بيعه للمستهلك بسعر 1150 قرش، وذلك شامل الضريبة على القيمة المضافة، وبالنسبة للمادة الثالثة يتم تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين، ويتم تسليمه للمستهلك بسعر 1250 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

سعر اللتر البنزين 80 هو 10 جنيهات.

سعر اللتر البنزين 92 هو 11 جنيه ونصف.

سعر اللتر البنزين 92 هو 12 جنيه ونصف.

سعر البنزين القديم قبل الزيادة