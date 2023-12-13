ظهور نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم Tawdif.men.gov.ma 2024-2023

أعلنت الجهات المسؤولة عن اقتراب موعد ظهور نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم 2023-2024 لكافة المتقدمين خلال الفترة المُحددة، حيث تُعتبر واحدة من ضمن الفرص داخل دولة المغرب، حيث أوضحت الجهة المسؤولة موعد استقبال طلبات التسجيل وانتهى بالفعل والمتبقي فقط الإعلان عنها، لذا اليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم 2023-2024

بدأ التسجيل في مباراة التعلم يوم 24 نوفمبر لعام 2023 واستمر حتى 9 ديسمبر، ونوهت الجهات المسؤولة على أنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتقاء لمباراة التعليم اليوم 13 ديسمبر لعام 2023 ولكن حتى الآن لم تُعلن عن أي تفاصيل أخرى، ولكي تتمكن من الاستعلام عن النتائج لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التهذيب الوطنية الموجودة بشكل مباشر.

اضغط على خانة نتائج الانتقاء الأولى لعام 2023-2024.

اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الخاصة بها بدقة كاملة.

انقر على نتائج وستظهر لك كافة التفاصيل.

وظائف مباراة التعليم بالتعاقد

تم الإعلان عن عدد وظائف مباراة التعليم بالتقاعد في كل المناصب من خلال موقع وزارة التربية الوطنية، وجاءت على النحو التالي:

جهة طنجة تطوان الحسيمة 2184 منصب.

أما بالنسبة لجهة مراكش أسفي 2503 منصب.

جهة الدار البيضاء سطات 3888 منصب.

جهة الشرق 1428 منصب.

جهة درعة تافيلالت 1528 منصب.

جهة بني ملال خنيفرة 1961 منصب.

جهة سوس ماسة 1326 منصب

جهة الرباط سلا القنيطرة 2826 منصب

جهة العيون الساقية الحمراء 216 منصب

جهة فاس مكناس 1730 منصب

جهة الداخلة واد الذهب 86 منصب

جهة كلميم واد نون 323 منصب.

متى تظهر نتائج الانتقاء الأولي؟

يتساءل كافة الأشخاص داخل المغرب عن موعد ظهورها نظرًا لأن الجهات المسؤولة عن النتائج أوضحت أن اليوم الموافق 13 ديسمبر سيتم الإعلان عنها، ولكن حتى الآن لم تُعلن عنها أو عن أي تفاصيل تخصها وفي حال الإعلان عنها يُمكنكم الحصول والاستعلام عنها بواسطة الخطوات السابق ذكرها.