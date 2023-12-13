بكام الريال النهاردة؟.. سعر الريال السعودي في السوق السوداء 12 ديسمبر 2023 مقابل الجنية المصري

في الفترة الأخيرة تم تحديث سعر الريال السعودي بشكل ملحوظ حيث ارتفع السعر في السوق السوداء أو السوق الموازي بشكل ملحوظ جدًا، فقد ازداد البحث عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء ليوم أمس الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 وهل طرأ أي تغيير في سعره أيضًا في البنك المركزي المصري، تعرفوا معنا على التفاصيل في الفقرات التالية.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

حيث يشهد سعر الريال السعودي في السوق السوداء مقابل الجنية المصري حالة من الاستقرار منذ فترة من الوقت، أما بالنسبة إلى الاسعار ليوم 12 ديسمبر 2023 فهي على النحو التالي:

سجل سعر الريال سعودي نحو 13 جنيه مصري.

كما سجل سعر 5 ريال سعودي نحو 65 جنيه مصري.

سجل سعر 10 ريال سعودي نحو 131 جنيه مصري.

كما سجل سعر 25 ريال سعودي نحو 327 جنيه مصري.

سجل سعر 50 ريال سعودي نحو 653 جنيه مصري.

كما سجل سعر 100 ريال سعودي نحو 1306 جنيه مصري.

سجل سعر 500 ريال سعودي نحو 6530 جنيه مصري.

كما سجل سعر 1000 ريال سعودي نحو 13060 جنيه مصري.

سجل سعر 5000 ريال سعودي نحو 65300 جنيه مصري.

كما سجل سعر 10000 ريال سعودي نحو 130600 جنيه مصري.

سعر الريال في البنك المركزي المصري

أما بالنسبة إلى سعر الريال السعودي الرسمي في البنك المركزي المصري فهو على النحو التالي: