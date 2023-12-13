مواجهة 🔥 مباراة الاتحاد والاهلي تذاع على قناة ssc sport hd في كأس العالم للأندية 2023

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاهلي، نجد أن هناك بحث مرتفع جداً عن موعد مباراة الاتحاد والأهلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية موسم 2023، حيث يترقب هذا اللقاء ملايين الملايين من عشاق الساحرة المستديرة من شتى الدول العربية، ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد بكل قوية، ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء منافسة ومواجهة نارية ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز، وخاصةً فريق الاتحاد الذي ينتظر تلك الفرصة منذ عدة سنوات ويريد أن يثبت مكانتها بين الفرق ويحصل على لقب البطولة لهذا الموسم.

يشارك الاتحاد في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، وكانت المشاركة الأولى له سنة 2005 والتي قامت وقتها في اليابان وهذا ما يزيد من حرصه الشديد أن يبذل كل الجهد كي يصل للتصفيات النهائية والتتويج، تابعوا معنا التقرير التالي لكي نتعرف سوياً على الموعد والقنوات الناقلة مباراة الاتحاد والأهلي.

مباراة الاتحاد والأهلي

لقاء قوي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة من شتى الدول العربية بفارغ من الصبر، حيث يلتقي فريق الاتحاد السعودي بنظيره الأهلي المصري يوم الجمعة القادمة الموافق 15 من ديسمبر الجاري 2024، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تقام مباراة الفريقين على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وسوف يشهد لقاء الفريقين أقوى منافسة وتحديد لتحقيق الفوز.

وسوف يتم نقل البث الحي المباشر لمباراة الفريقين عبر شاشة قناة ssc sport hd لأنها ضمن القنوات المفتوحة ولديها حقوق البث لجميع البطولات والدوريات التي تتعلق بالفرق السعودية، وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 8 مساءً حسب توقيت القاهرة والساعة 9 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والساعة 10 مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيلة الاتحاد السعودي المتوقعة ضد الأهلي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش.

خط الوسط: فابينيو ،نجولو كانت، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينهو، إيجور كورونادو، كريم بنزيما.

تشكيلة الأهلي أمام الاتحاد في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم و محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور و مروان عطية و أليو ديانج.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

تردد قناة ssc sport hd

التردد: 12523.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc على عرب سات