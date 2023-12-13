باقي كام يوم على موعد شهر رمضان 2024 “رسميًا أقل من 90 يوم فقط” .. امساكية شهر رمضان في الدول العربية

موعد شهر رمضان 2024، ينتظر الكثير من المسلمين موعد شهر رمضان الكريم للعام الجديد، وذلك بالتزامن مع العد التنازلي لانتهاء العام الحالي 2023 واقتراب العام الجديد 2024، لذلك ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين حول معرفة موعد الشهر الكريم لأداء فريضة الصوم، لذلك سنعرض عليكم موعده من خلال السطور القادمة.

موعد شهر رمضان 2024

اعتبار أنه شهر رمضان وشهر مقدس لدى المسلمين في كل أنحاء العالم، قام التقويم الميلادي بالإشارة إلى أن شهر رمضان يتبقى عليه فقط أربعة أشهر و12 يوم، حيث يكون بداية أول أيام شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وعدد ايام شهر رمضان المبارك ستكون 30 يوم، كما انه سيتم الاعلان عن موعد شهر رمضان 2024 رسميا عند ثبوت الرؤية لهلال شهر شعبان، والجدير بالذكر أن شهر رمضان يعتبر هو الشهر التاسع في التقويم الهجري والذي يلي شهر شعبان ويعتبر شهر رمضان المبارك مميزاً لدى جميع المسلمين في كل أنحاء العالم، وذلك لأنه يعتبر شهر الصوم وهو أحد أركان الإسلام الخمسة.

صلاة التراويح في شهر رمضان

يتم إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان بالمساجد بعد صلاة العشاء، كما يحرص العديد من المسلمين على ادائها، ويجب على المسلمين في الشهر المبارك الإخلاص في العبادة والابتعاد عن المعاصي وأداء الصلاة في أوقاتها بالإضافة إلى صلة الرحم وقراءة القرآن الكريم، هو الجدير بالذكر ان شهر رمضان 2024 يختلف من عام لآخرة، حيث أن العام الماضي كان في شهر أربعه وفي العام الحالي سيكون في شهر 3.