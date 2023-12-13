عادة لازم نبطلها.. شرب الشاي بالحليب على الريق خطر جداا على صحتنا

من العادات الشائعة جدًا عند الكثير منا هي شرب الشاي بالحليب على الريق صباحًا إعتقادًا من البعض إنه مفيد ويمنحهم الطاقة والحيوية ويشعرهم باليقظة، ولكن ما لا نعرفه إن لهذه العادة خطورة كبيرة وتسبب في الكثير من المشاكل الصحية التي نعاني منها مثل الحموضة ومشاكل في الهضم وغيرها، سنتعرف في المقال على مدى خطورة شرب الشاي بالحليب على الريق بالتفصيل.

خطورة شرب الشاي بالحليب

حقيقة صادمة لكل محبي الشاي بالحليب، سنقدم لكم في هذه الفترة مدى خطورة شرب الشاي بالحليب في حال تناوله على الريق والأضرار التي تنتج عنه على صحتنا على المدى البعيد، وذلك على النحو التالي:

أن شرب كوب من الشاي بالحليب على معدة فارغة يُحدث خلل في التوازن الحمضي والقلوي داخل المعدة، كما إنه يتدخل في عملية تنشيط التمثيل الغذائي المنتظم.

كما إنه يمنع امتصاص العناصر الغذائية الأخرى الهامة للجسم.

يزيد من فرص الاصابة بالأنيميا وفقر الدم.

يعتبر الشاي مدر للبول طبيعي، حيث يعمل على التخلص من الماء الموجودة في الجسم، كما أن من المعروف أن أجسامنا تتعرض للجفاف أثناء النوم، فإن شرب كوب من الشاي بعد الاستيقاظ على معدة فارغة يسئ الحالة أكثر.

يحتوي الشاي على مادة الثيوفيلين التي تزيد من الاصابة بالإمساك.

كما يحتوي الشاي أيضًا على آثار من النيكوتين التي تسبب في إدمان الشاي.

يسبب شرب الشاي في الصباح بتآكل الأسنان واللثة مما يزيد من ظهور البكتيريا في الفم التي تعمل على تكسير السكر، وهذا الأمر يسبب في زيادة مستوى الحمض في الفم مما يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وعند تراكم البكتيريا المفرط يسبب في إلتهاب اللثة.

ننصح دائمًا بعدم شرب الشاي بالحليب في الصباح على الريق، وذلك بسبب نسبة اللاكتوز المرتفعة في الحليب التي تؤثر على الأمعاء وتزيد من الغازات.

نصائح لتجنب مخاطر الشاي بالحليب

هناك بعض النصائح التي سنقدمها للجميع للحد من خطورة شرب الشاي بالحليب وهي: