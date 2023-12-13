التسجيل في مسابقة 30 الف معلم + الاوراق المطلوبة والشروط .. وزارة التربية والتعليم تٌجيب عن التفاصيل

مسابقة 30 الف معلم، يتساءل كثير من المواطنين عن موعد مسابقة التربية والتعليم 2024، والتي تم الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، وهذا للعام الثالث على التوالي، لذلك سنرصد لكم خلال السطور القادمة موعد مسابقه التربية والتعليم 30 الف معلم.

مسابقة 30 الف معلم

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان من خلال بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي على الصفحة الرسمية فيسبوك إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بتوجيه إجراء مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2024 في شهر يناير المقبل وذلك العدد 30 الف معلم مساعد لسد احتياجات وزارة التعليم، كما أن البيان أضاف أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بتوجيه مسابقة أخرى في شهر يونيو 2024 وذلك لاستكمال العدد الخاص بمسابقة العام الأول والثاني، حيث يكون العدد بحلول نهاية عام 2024 بلغ 90000 معلم تبعا للخطة الموضوعة.

ما هي المؤهلات المطلوبة في مسابقة 30 معلم

من المقرر ان وزارة التربية والتعليم سوف تعلن المؤهلات المطلوبة في مسابقه التربية والتعليم خلال شهر يناير المقبل وهو الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء، كما قامت وزاره التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم بتحديد شروط المسابقة وهي كالتالي:-