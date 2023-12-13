يا فرحتك أنت وهو وهي “زيادة المعاشات لأصحاب تكافل وكرامة” شهر ديسمبر بنسبة 40%

الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة، يرغب العديد من المواطنين الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة، كما يرغبون في معرفة موعد صرف تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفيه التقديم على التظلمات من المعاشات، وصل واضح ذلك من خلال السطور القادمة بالإضافة إلى حزمة من قرارات الرئيس الأخيرة الزيادات المقررة.

الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار قرار زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، والذي تم استحقاقه بداية من شهر نوفمبر الماضي بعد إقراره من مجلس النواب، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بصرف معاش تكافل وكرامة لشهر اكتوبر 2023 يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2023، حيث يتم صرف معاش تكافل وكرامة بداية من يوم 15 من كل شهر ميلادي.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2023

يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة المواطنين المشتركين من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط الرسمي لها من هنا.

قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة بزيادة المرتبات والمعاشات

قمر رئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار العديد من القرارات خلال زيارته لبني سويف يوم 16 سبتمبر الماضي، والتي تشمل التالي:-