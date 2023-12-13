إعلان زيادة رواتب المتقاعدين لجميع المستفيدين بقرار من وزارة المالية العراقية بالشروط المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن حقيقة إعلان زيادة رواتب المتقاعدين لجميع المستفيدين بقرار من وزارة المالية العراقية حيث أعلنت وزارة المالية بأن هناك زيادة في رواتب المتقاعدين تم تطبيقها وتصل إلى 100 ألف دينار عراقي وهناك العديد من المستفيدين من تلك الزيادة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حيث يريد العديد من المستفيدين تحسين مستوى المعيشة والدخل لديهم لذلك سوف نوضح للجميع أهم الشروط المطلوبة للحصول على رواتب المتقاعدين في دولة العراق.

ما هو موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

الكثير من مستفيدي رواتب المتقاعدين يرغبوا التعرف على موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في دولة العراق لهذا الشهر حيث أكدت وزارة المالية العراقية بأن مقدار الزيادة قد تصل إلى 100 ألف دينار عراقي وقد تم تحديد يوم الأحد الموافق 26 من شهر ديسمبر 2023 وسوف يتم إيداع الرواتب بالزيادة الجديدة في العراق وسوف تكون متاحة في جميع حسابات المستحقين في دولة العراق.

شروط زيادة رواتب المتقاعدين لدى وزارة المالية العراقية

صرحت وزارة المالية العراقية بالشروط المطلوبة للحصول على الزيادة الجديدة لمن يستحق من المتقاعدين العسكريين والمدنيين داخل العراق حيث يرغب العديد من المواطنين العراقيين التعرف على جميع الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على رواتب المتقاعدين في موعدها المحدد لها في عموم العراق كما يلي بالتفصيل الحالية المتوفرة لدينا: