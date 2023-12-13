إعلان زيادة رواتب المتقاعدين لجميع المستفيدين بقرار من وزارة المالية العراقية بالشروط المطلوبة
إعلان زيادة رواتب المتقاعدين لجميع المستفيدين بقرار من وزارة المالية العراقية بالشروط المطلوبة
يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن حقيقة إعلان زيادة رواتب المتقاعدين لجميع المستفيدين بقرار من وزارة المالية العراقية حيث أعلنت وزارة المالية بأن هناك زيادة في رواتب المتقاعدين تم تطبيقها وتصل إلى 100 ألف دينار عراقي وهناك العديد من المستفيدين من تلك الزيادة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حيث يريد العديد من المستفيدين تحسين مستوى المعيشة والدخل لديهم لذلك سوف نوضح للجميع أهم الشروط المطلوبة للحصول على رواتب المتقاعدين في دولة العراق.
ما هو موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين لهذا الشهر
الكثير من مستفيدي رواتب المتقاعدين يرغبوا التعرف على موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في دولة العراق لهذا الشهر حيث أكدت وزارة المالية العراقية بأن مقدار الزيادة قد تصل إلى 100 ألف دينار عراقي وقد تم تحديد يوم الأحد الموافق 26 من شهر ديسمبر 2023 وسوف يتم إيداع الرواتب بالزيادة الجديدة في العراق وسوف تكون متاحة في جميع حسابات المستحقين في دولة العراق.
شروط زيادة رواتب المتقاعدين لدى وزارة المالية العراقية
صرحت وزارة المالية العراقية بالشروط المطلوبة للحصول على الزيادة الجديدة لمن يستحق من المتقاعدين العسكريين والمدنيين داخل العراق حيث يرغب العديد من المواطنين العراقيين التعرف على جميع الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على رواتب المتقاعدين في موعدها المحدد لها في عموم العراق كما يلي بالتفصيل الحالية المتوفرة لدينا:
- الزيادة الجديدة مخصصة لجميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين العراقيين.
- يشترط ان يكون المستفيد المتقاعد يمتلك حساب بالبنك ويمكن تسديد جميع المستحق عليهم.
- إحضار بطاقة الهوية العراقية الخاصة بك لإثبات أنهم من المتقاعدين العسكريين والمدنيين داخل نطاق العراق.
- كذلك يجب إحضار وثيقة تثبت بان الشخص قد استقال من وظيفته الماضية بشرط ان تكون هذه الشهادة معتمدة من العمل.
- كذلك وزارة المالية وضحت زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين في دولة العراق التي تصل إلى مائة ألف دينار عراقي في الدولة.
- يجب توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على رواتبهم من مؤسسة التقاعد في دولة العراق.
- يتم الموافقة على رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة بقرار من وزارة المالية العراقية.
- يجب توفير جميع المستندات والأوراق اللازمة للحصول على رواتب المتقاعدين السعوديين في دولة العراق.