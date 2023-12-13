رسميًا “موعد بداية امتحانات الترم الاول” بعد أخر تأجيل من الوزارة .. أعمل حسابك عى المعاد امتى

موعد بداية امتحانات الترم الاول، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023-2024، وموعد انطلاق الامتحانات الخاصة به، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد والذي لم يعد يفصلنا عنه إلا القليل، حيث أنه من المقرر أن يتم البدء به خلال شهر سبتمبر، وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والذي من المقرر أن يستمر لمده 35 اسبوع، وهذا من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

موعد بداية امتحانات الترم الاول

قامت وزارة التربية والتعليم بالتوضيح أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وينتهي يوم السبت 8 يونيو 2024، وهذا لكل المراحل التعليميه للمدارس الرسمية واللغات والحكومية والخاصة والخاصة لغات، والجدير بالذكر أن ان إجازة نصف العام الدراسي سيبدأ يوم 27 يناير 2024، كما أضافت في بيان لها أن إجازة نصف العام الدراسي تمتد لأسبوعين حيث تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 ويتم الإنتهاء منها يوم الخميس 8 فبراير 2024، وتم التنويه الى انه في حاله تم التعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي سيتم توحيد الإجازة معها.

ما هو موعد بداية العام الدراسي الجديد

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكيد أن فترة الامتحانات للفصلين الدراسيين الأول والثاني تعد من ضمن أيام الدراسة الفعلية، كما أنها تحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.