“افرح وزقطط هتاخد سلع وتهيص”.. زيادة 100 جنية على تموين شهر يناير 2024

تداولت مؤخرًا أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة نصيب كل فرد من حصة تموين شهر يناير بداية من العام المقبل، وقد لاحظنا زيادة في عمليات البحث من قبل حاملي البطاقة التموينية بشأن هذا الموضوع، حيث يعد الدعم التمويني أمرًا هامًا للأشخاص غير القادرين، ونحن هنا لنوضح ما تم تداوله حول زيادة نصيب الفرد من التموين بحلول العام الجديد وهل هي اخبار حقيقية أم لا.

حقيقة زيادة تموين شهر يناير 2024

ومن المهم أن تعلموا أن وزارة التموين المصرية والتجارة الداخلية نفت هذه الأخبار ووصفتها بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة. كما حذرت حاملي البطاقات من الانسياق وراء تلك الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن نصيب الفرد على البطاقة التموينية هو 50 جنيهًا فقط، ويشمل زجاجة زيت بحجم 800 مليلتر وكيلو سكر واحد للفرد المسجل على البطاقة، وأكد أيضًا أنه غير مسموح بصرف ما يزيد عن أربع زجاجات زيت للأسرة الواحدة وستة كيلوجرامات سكر بالكامل على البطاقة التموينية.

موعد صرف معاشات يناير 2024

وفي سياق منفصل فقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات يناير سيبدأ في الأول من يناير وسيستمر لمدة ستة أيام متتالية، يرجى من أصحاب المعاشات مراقبة المواعيد بعناية لضمان استلام حقوقهم في الوقت المحدد، ووفقًا للتشريعات القائمة، من المتوقع أن تشهد المعاشات زيادة سنوية تصل إلى 15% وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات.

يعد هذا الإجراء هامًا يعكس اهتمام الحكومة برفع مستوى المعيشة للمتقاعدين في مصر، وتم صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية في أكتوبر 2023، حيث تضاعفت قيمتها إلى مبلغ 600 جنيهًا، مما يعكس الاستجابة الحكومية الفعالة للتحديات في الظروف الاقتصادية الراهنة.