زيادة معاشات التأمينات الاجتماعية بحد أقصى 8720 جنيه لأكثر من 10 مليون مواطن وب.. اعرف هتقبض كام فوق الباكو

خبر زيادة معاشات التأمينات الاجتماعية يعتبر من أهم الأخبار التي ازداد البحث عنها من قبل الكثير من المواطنين على شبكة الإنترنت وعلى الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يريدون التعرف على موعد صرف هذه الزيادة وما قيمتها وما الفئات التي ستنزل لجميع هذه الفئات، وبناءً عليه قامت الجهات المعنية بالأمر بالإجابة عنه خلال تصريحاتها وهو ما سنقوم بتوضيحه إليكم عبر المقال.

زيادة معاشات التأمينات الاجتماعية

أشارت الحكومة السعودية بأنه سيتم زيادة معاشات التأمينات الاجتماعية بعد مرور 3 أسابيع أي ابتداءً من العام القادم 2024 على أن يبدأ صرف هذه الزيادة في شهر يوليو 2024 حسب قوانين ولائحة المعاشات والتأمينات التي جاءت برقم 148 للعم 2019 والذي أقر بوجود زيادة تنزل سنويًا لمستفيدي المعاشات بنسبة لا تقل عن 15% أي بقيمة 200 جنية، فمثلاُ صاحب المعاش الذي يقبض 1200 جنيه يزيد راتبه حتى 1380 جنيه أي بزيادة تُقدر قيمتها 180 جنيه مصري، وقد أقرت الحكومة في عام 2023 بوجود زيادة وتم صرفها بالفعل في يوليو 2023 قبل الموعد المحدد لها بثلاثة شهور حسب قرارات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من الفئات المستحقة للزيادة؟

كما ذكرت التأمينات الاجتماعية بشأن الفئات المستحقة لزيادة معاشات، حيث أشارت بأن الحد الأدنى للزيادة هو 1105 جنيه وسيظل مرتفع في شهر يناير 2024 حتى 1300 جنيه بزيادة قيمتها 195 جنيه سيتم صرفها للذين يحصلون على حد المعاشات الأدنى، في حين يبلغ مقدار حد المعاشات الأقصى بقيمة 8720 جنيه وسيظل مرتفع في بدء يناير القادم بنحو 10 آلاف جنيه بزيادة تقدر ب1280 جنيه سيتم صرفها للذين يحصلون على حد المعاشات الأقصى.