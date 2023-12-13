رسميًا تبكير موعد صرف معاشات يناير 2024 لهذه الفئات !! .. ومعرفة قيمة الزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يناير 2024، تفصلنا أيام قليلة جداً عن نهاية شهر ديسمبر 2023، وبداية أخر شهر في سنة 2023، لذلك تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من التساؤلات من قبل المواطنين في جمهورية مصر العربية عن موعد صرف المعاشات، وذلك بعد انتشار الكثير من الأخبار التي تزعم تبكير موعد صرف المعاشات من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

موعد صرف معاشات يناير 2024

قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتأكيد أن تلك الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة بصورة كبيرة على العديد من المواقع الإخبارية، والخاصة بتبكير موعد صرف معاشات يناير 2024 مجرد شائعات ليس إلاّ والهدف منها إثارة البلبلة والجدل، حيث نفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أي قرار رسمي يخص تعديل موعد صرف المعاشات أو تغير موعدها.

وصرحت الهيئة القومية للتأمين بأن موعد صرف معاشات شهر يناير يبدأ من يوم 1 يناير 2024، كما أن عملية صرف المعاشات تتم على 6 أيام متتالية، وذلك لصرف كل المعاشات لكل الفئات المستحقة، وهذا تبعاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لعام 2019، والتي يقر على أنه يتم صرف المعاشات بالزيادة الأخيرة والتي أعلن عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تطبيقها بداية من شهر أكتوبر.

كم الزيادة على قيمة المعاش

لقد سبق وتم صرف الزيادة على معاشات شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، والتي تم الإعلان عنها بصورة مسبقة من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على دعم المواطنين من متنوع الفئات وذلك لكي يتمكنوا من الصمود في وجه كل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ووصلت قيمة الزيادة 600 جنيه مصري