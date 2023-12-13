“ابسط فرجت والأزمة هتتحل”.. سعر السكر في التموين اليوم الاربعاء 13 ديسمبر 2023 بعد تدخل الوزارة

يظهر الكثير من المواطنين في مصر اهتمامهم بمعرفة سعر السكر في التموين اليوم، فقد شهدت أسعار عبوات السكر في مصر ارتفاعًا كبيرًا في الأيام السابقة، حيث وصلت في بعض المحلات التجارية إلى 45 وحتى 50 جنيهًا، ويؤدي هذا الارتفاع إلى احتكار بعض التجار للسكر في مصر، ومن أجل حل هذه الأزمة قامت الحكومة بالإعلان عن إحالة أي تاجر يحتكر السكر إلى المسائلة القانونية.

سعر السكر اليوم في التموين

وقد جاءت أسعار السلع التموينية في الجمعيات كما يلي:

سعر السكر في التموين: 12.60 جنيهًا للكيلو.

سعر الأرز في التموين: 12.60 جنيهًا.

سعر زجاجة الزيت 800 جرام: 30 جنيهًا.

سعر كيس المكرونة 800 جرام: 13 جنيهًا.

سعر العدس المجروش 500 جرام: 21 جنيهًا.

سعر كيس المكرونة 400 جرام: 6.50 جنيهًا.

إعلان من وزارة التموين المصرية

وفي إعلان من وزارة التموين المصرية، تم تحديد سعر السكر المعبأ في الجمعيات الأهلية، وسيصل إلى 41.51 جنيهًا للكيلو، وسبق للوزارة أن أعلنت سابقًا عن طرح السكر المعبأ في الجمعيات الأهلية بسعر 41.51 جنيهًا للكيلو، بهدف توفير سعر مناسب للمواطنين، كما سجل سعر كيلو السكر المطروح للشراء عبر بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا، وسيتم صرف 2 كيلو للبطاقة التي تتضمن 3 أفراد أو أقل.

وقد تم زيادة كميات السكر وتوزيعها على بطاقات التموين، حيث يتم صرف كيلو سكر مجانًا للبطاقة التموينية التي تشمل ثلاثة مستفيدين أو أقل، بينما يتم صرف اثنين منها للبطاقة التي تشمل أربعة مستفيدين أو أكثر، وسعر الكيلو الإضافي هو 27 جنيهًا، وقد تم الإعلان عن هذا القرار بعد اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية يوم الأحد الماضي، وتم تنفيذه بدءًا من يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في حل أزمة السكر في جميع أسواق ومنافذ التموين للمستهلكين في مصر.