link مباراة التعليم نتائج الانتقاء الأولى tawdif.men.gov.ma لوائح المقبولين المغرب

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، عن نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم بالتعاقد، وذلك على موقعها الإلكتروني tawdif.men.gov.ma وبلغ عدد المقبولين في الانتقاء الأول 116.693 مترشحا، منهم 55.534 مترشحا في سلك التعليم الابتدائي، و44.789 مترشحا في سلك التعليم الثانوي الإعدادي، و6.370 مترشحا في سلك التعليم الثانوي التأهيلي وسيتم الإعلان عن نتائج الانتقاء النهائي في شهر يناير 2024، على أن تجرى الاختبارات الشفوية في الفترة ما بين 15 و25 يناير 2024.

كيفية الاستعلام عن نتائج الانتقاء الأولى

للاستعلام عن نتائج الانتقاء الأول، يمكن للمترشحين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة tawdif.men.gov.ma.

إدخال رقم التعريف الوطني للمترشح.

الضغط على زر “استعلام”.

وسوف تظهر للمتقدم قائمة بنتائجه، والتي تتضمن رقمه في اللائحة، واسم التخصص، والمنطقة، وتاريخ ومكان الاختبار الشفوي.

لقد ظهرت نتائج الانتقاء الأولي للوائح المقبولين في مباراة التعليم 2023 بالمملكة المغربية وذلك في جميع الولايات و أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح باب التقديم لمباريات الدخول إلى المراكز الجهوية المختصة بالمهن التربوية، بهدف الحصول على فرص وظيفية في الدرجة الثانية، وذلك ضمن إطار السياسات التعليمية الرائدة تم أيضاً تعيين خبير في مجالي الاقتصاد والإدارة، بالإضافة إلى فريق من المختصين التربويين والاجتماعيين في وزارة التربية. شهدت هذه العمليات تفتيشاً دقيقاً وبحثاً مكثفاً لتحديد أسماء المرشحين الذين سيجتازون الاختبارات الكتابية. يرجع هذا الاهتمام الكبير إلى أهمية كبيرة توليها المتقدمون لهذه المناسبة الهامة ويجدر بالذكر أن جميع هذه المباريات تجري تحت إشراف وزاري دقيق.

إعلان نتائج الإنتقاء الأولي لمباراة التعليم بالتعاقد

تم الكشف عن نتائج الإنتقاء الأولي لمباراة التعليم بالتعاقد الدورة الثانية لعام 2023، وفقًا للجدول الزمني الذي تم نشره بواسطة وزارة التربية الوطنية. يتضمن الإعلان التالي: