لو المعاد فاتك متخافش “طريقة الاستعلام عن لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية بالرقم القومي للإعادة”

يرغب الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية معرفة طريقة الاستعلام عن لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية بالرقم القومي، حيث قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإتاحة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار حازم بدوي عبر الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، وذلك من خلال الرقم القومي الخاص بكل فرد وهذا لتسهيل عملية التصويت على الناخبين.

طريقة الاستعلام عن لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية بالرقم القومي

قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإتاحة الاستعلام من خلال الموقع الخاص بها وذلك عبر الخطوات التالية:-

قم بالدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

اضغط على الاستعلام عن الموقف الانتخابي.

قم باختيار كتابة الرقم القومي.

بعدها سيظهر لك عنوان اللجنة الانتخابية.

تعديل المقر الانتخابي للناخبين

قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإتاحة إمكانية تعديل المقر الانتخابي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يمكنك اختيار ثلاثة مراكز انتخابية من حيث أقربهم لمحل إقامتك، حيث تقوم اللجنة بدراسة هذه الطلبات كما تقوم بتحديد المقر الانتخابي القريب للشخص المتقدم على الطلب، حيث يقوم المواطن من خلال ذلك الطلب بتعبئة البيانات المطلوبة مع إرفاق صورة البطاقة من خلال الموقع.

والجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بإطلاق قاعدة بيانات خاصة بمراكز الاقتراع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتي سيقوم فيها المواطنين بإدلاء أصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة بقاعدة بيانات الناخبين، حيث يوجد بقاعدة البيانات كل الأسماء والعناوين التي تحتوي مراكز الاقتراع في كل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تحديد كل البيانات الخاصة بمركز الاقتراع.