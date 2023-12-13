“ياحظك الحلو لو منهم“ 15% زيادة جديدة في المعاشات الشهر المقبل 2024 والفئات المستحقة

صرحت الهيئة القومية للتأمينات حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024، والتي تبلغ حوالي 15٪ كل يوم، وذلك يتم وفقًا لقانون المعاشات، لذلك يتساءل حوالي 10.5 مليون مواطن عن موعد الزيادة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

زيادة المعاشات يناير 2024

صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة هيئة القومية للتأمينات ٱنه وفقًا لقانون المعاشات الجديد الذي تم الإعلان عنه في عام 2019 أنه يوجد زيادة على المعاشات ونسبتها 15٪ والتي من المقرر صرفها 1 يناير 2024.

من هم المستحقين لزيادة المعاشات يناير 2024؟

قام رئيس الهيئة القومية للتأمينات بالتصريح عن زيادة المعاشات في يناير 2024، والتي من المقرر أنه تكون قيمتها 195 جنيه مصري لأصحاب المعاشات 1105 جنيه مصري، وسوف يتم اضافة 1280 جنيه مصري للذي معاشهم 8720 جنيه.

زيادة المعاشات السنوية

وفقا للمادة رقم 35 في قانون المعاشات أنه يتم زيادة المعاش كل عام بنسبة 15٪، ويتم إضافتها في شهر يونيو ولكن صرح الرئيس عن تبدير الموعد الزيادة لتكون في يناير بدلا من يونيو.

منحة المعاشات الاستثنائية

تم مضاعفة قيمة المعاشات الاستثنائية لتكون 600 جنيه مصري بدلا من 300، وذلك وفقا لتصريح من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

موعد صرف زيادة المعاشات 2024

من المقرر صرف المعاش بالزيادة الجديدة في 1 يناير لعام 2024 والتي سوف تستمر لمدة 6 أيام، يمكن صرف المعاش من خلال المحافظ الإلكترونية، أو ماكينات ATM، بنك ناصر، منافذ فوري.

الاستعلام عن زيادة المعاشات

يمكن الاستعلام عن كل ما يخص المعاشات من خلال الصفحة الرسمية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بواسطة الرقم القومي.