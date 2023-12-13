أدفعها حالًا وأنت مكانك “الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا” .. خطوات السداد بالتفصيل

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا، تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تتمثل في الشركة القابضة للكهرباء بمصر بالعمل على خدمة الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، والتي تقدمها للمواطنين وتأتي ضمن الخدمات الإلكترونية في إطار خطة القطاع، وذلك ضمن خطة القطاع للتحول الرقمي، لذلك يرغب الكثير من المواطنين معرفة طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك سنوضح خلال الأسطر القادمة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

يقوم الكثير من المواطنين بالاهتمام بمعرفة طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023 بالرابط، حيث تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الخاصة بـ الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، وذلك ضمن الخدمات المتاحة في الفترة الاخيرة، حيث تقوم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالعمل على تسهيل الخدمات الالكترونية وذلك ليتمكن المواطنين من اجراء المعاملات بصورة الكترونية بطريقه سريعة وسهله، ويمكن الاستعلام من خلال التالي:-

يشترط على الشخص المسجل تسجيل الدخول في موقع الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية شمال الدلتا.

يجب على المستهلك أن يختار قسم الخدمات.

يجب على المستهلك أن يقوم بالضغط على كلمة استعلام فاتورة كهرباء للشهر الذي يرغبه.

يجب ادخال المحافظة التي يتبع لها والعنوان بالتفصيل.

في النهاية يقوم بإدخال البيانات الخاصة به مثل الاسم ورقم العداد وذلك للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

تسجيل شكاوي أعطال الكهرباء عبر الخط الساخن

يستطيع كل المستخدمين والتي تواجههم مشاكل واعطال في الكهرباء القيام بالإبلاغ عن تلك المشاكل من خلال الرقم الموحد 121، والذي يمكن من خلاله الإبلاغ عن مشاكل أعطال الشبكات و أعطال المحولات وانقطاع التيار الكهربائي والشكاوى الخاصة بقرارات العداد وشكاوي الفواتير ويجب توضيح الاسم والمنطقة ممثل خدمة العملاء بالإضافة الى شرح المشكلة التي تواجهه