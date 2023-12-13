عرفت المعاد امتى ولا لسه “موعد شهر رمضان 2024” وحوي يا وحوي .. شهر الخير والبركة

موعد شهر رمضان 2024، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد شهر رمضان للعام الجديد، وهذا بالتزامن مع إعلان دار الإفتاء المصرية، أن أول شهر جمادى الأولى لعام 1445 هو يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، ويعتبر شهر جمادى الأولى الشهر الخامس من التقويم، لذلك سنعرض لكم موعد شهر رمضان من خلال الأسطر القادمة.

موعد شهر رمضان 2024

قام التقويم الميلادي بالإشارة إلى أن أول أيام شهر رمضان المبارك 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، والجدير بالذكر أن شهر رمضان من الأشهر التي لها طابع روحاني يحبه المسلمون في كل أنحاء العالم، كما أن عدد أيام شهر رمضان لعام 2024 يكون ثلاثين يوم، حيث يتبقى 117 يوم على بدء شهر رمضان لأداء فريضة الصيام.

أدعية شهر رمضان 2024

يمكن للمسلمين ترديد هذه الأدعية التالية:-