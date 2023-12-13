هتكسب فلوس مش عالبال.. زيادة فوائد شهادات البنك الأهلي 2024 بأعلى عائد 25%

اهتمام المواطنين يتركز على معرفة أسعار فوائد شهادات البنك الأهلي المصري، حيث يقدم البنك الأهلي مجموعة متنوعة من برامج التوفير لجميع المواطنين، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، ويسعى للتنافس مع البنوك الحكومية لتقديم أفضل الخدمات المصرفية، كما يقدم البنك الأهلي شهادات ادخار بعوائد مختلفة، تكون عادة الأعلى من نوعها ضمن البنوك المصرية، ويمكن الحصول على آخر أخبار شهادات البنك الأهلي من خلال موقعهم الرسمي بكل سهولة، كما أنهم يتميزون بخدمة عملاء متعاونة على مدار الساعة.

زيادة فوائد شهادات البنك الأهلي المصري

بالنسبة لشهادات البنك الأهلي المصري، فإن موعد استحقاق الشهادة يقترب بعد الإعلان عنها، وسيتم إصدارها بنفس العادات التي تم تطبيقها في الشهادة السابقة في شهر يناير المقبل، كما يقتصر سعر الفائدة المتوقع على الشهادة الجديدة على البنوك الثلاث المصدرة للشهادة السابقة، وسيصل إلى 25% فقط، ولن يتم طرحها من قبل بنوك أخرى.

كما ستكون الشهادات ذات العائد المرتفع ذات فترات استحقاق لمدة عام بسعر فائدة 22.5% يتم صرفها شهريًا، أو 25% يتم صرفها عند انتهاء مدتها، وستكون فترة استحقاقها من 5 يناير إلى 1 فبراير، بإجمالي استحقاقات تتجاوز 500 مليار جنيه.

فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

أما بالنسبة لأسعار فوائد شهادات البنك الأهلي اليوم في عام 2023، فإليكم التفاصيل: