بعد الزيادة الجديدة “الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023” .. قدرها 450جنية

الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة، يعتبر برنامج تكافل وكرامة أحدى البرامج الاساسيه للدعم في مصر، والذي تم إطلاقه منذ عدة أعوام والهدف منه مساعدة المواطنين المصريين أصحاب الطبقة الاقتصادية الضعيفة، كما أن حساب المواطن يقوم بالإعلان عن فتح باب التقديم للانضمام لبرنامج دعم تكافل وكرامة بصوره دوريه، وبعد التقديم عليه اصبح يوجد اهتمام كبير من الناس لمعرفة الاسماء الجديدة التي تمت إضافتها للدعم، طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة بالرقم القومي في الأسطر القادمة.

الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة

مع انتشار الهواتف الذكية وتقدم التكنولوجيا، قامت مصر بتقديم خدمات الكترونية وإحدى هذه الخدمات هي طريقة الاستعلام عن مستفيدين معاش تكافل وكرامة، والذي يمكنك الحصول عليها من خلال زيارة موقع وزاره التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط، ثم بعدها يجب عليك اختيار خدمة الدعم المتعلقة بالتكافل وكرامة وكتابة الرقم القومي الخاص بك وفي النهاية ستظهر لك النتائج بعد لحظات.

ما هي شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بفتح باب التقديم في معاش تكافل وكرامة وذلك بعدة شروط والتي تتضمن التالي:-