“بالتقسيط على 30 سنة“ شروط التقديم والحجز في شقق الاسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة 2024

تبذل الحكومات قصارى جهدها من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، لذلك تقوم بفتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي، لذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن الشروط والأوراق وخطوات التقديم، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

شروط التقديم والحجز في شقق الاسكان الاجتماعي

للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي يجب توافر مجموعة من الشروط وهي:

يجب العلم أنه لا يمكن حجز أكثر من شقة في إعلان واحد.

يرجى سداد مقدم الحجز الذي يتم توضيحه.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم من 21 حتى 50 عام.

يجب أن يكون مصري الجنسية.

يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، لأنه في حين التزوير في أي من البيانات أو الأوراق يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بسحب الوحدة السكنية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية أو قطعة أرض في المدن الجديدة حتى لو تملكها وقام ببيعها.

تقديم ما يثبت إقامة المتقدم داخل المحافظة التي يوجد بها الوحدات السكنية.

موعد إعلان حجز شقق الاسكان الاجتماعي

من المقرر فتح الحجز في نهاية عام 223 أو مع بداية العام الجديد 2024.

أماكن شقق الاسكان الاجتماعي

المنصورة الجديدة.

الشروق.

العاشر من رمضان.

دمياط الجديدة.

غرب قنا.

غرب أسيوط.

العلمين الجديدة.

أكتوبر.

القاهرة الجديدة.

العبور الجديدة.

حدائق أكتوبر.

ما هو مقدم شقق الاسكان الاجتماعي؟

يتم تسديد 10٪ مقدم من مبلغ الوحدة السكنية وتقسيط باقي المبلغ على 30 سنة كحد أقصى، يكون مقدم شقة 75 متر 15 ألف جنيه مصري، بينما مقدم شقة الـ 90 متر 22 ألف جنيه مصري.

الأوراق اللازمة للتقديم