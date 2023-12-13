حقيقة عدم صرف السكر في تموين شهر يناير 2024 “صدمة لكل المواطنين”!!

تم تداول العديد من الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة عدم صرف السكر على التمويل لشهر يناير عام 2024 وجاء ذلك مع زيادة أسعار السكر في جميع المحلات التجارية الذي يصل الآن سعره إلى 50 جنيه ويمكنكم من خلال هذا المقال التعرف على حقيقة عدم صرف السكر في التمويل لشهر يناير 2024 تابعوا معي.

حقيقة عدم صرف السكر في تموين شهر يناير

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفي الاخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أعظم صرف السكر على التموين لشهر يناير واكدت ان هناك كمية كبيرة من السكر متوفرة في المخازن لتكفي جميع المصريين الى شهر ابريل عام حيث أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد زيادة الاخبار حول ذلك الموضوع قامت بالتصريح انه لا صح مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم عرض صرف السكر على التموين أعلنت عن توافر ما يزيد عن 32 سلع تموينية يستمر صرفها إلى تمويل شهر يناير وأعلنت عن توفر السكر بأسعار منخفضة عن جميع المحلات التجارية حيث يتوفر سعر كيلو السكر الواحد على البطاقة التموينية 13 جنيه ويحصل كل فرد على كيلو جرام من السكر ولا يجب أن يزيد صرف البطاقة بأكملها عن 6 كيلو سكر مع العلم انه سوف يتم صرف التمويل لشهر يناير بداية من يوم الجمعة الموافق واحد يناير عام 2024 وفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.