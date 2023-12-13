“لو ظهرت قدامك ارمي تليفونك فوراً”.. تجنب اختراق تليفونك عبر تطبيق الواتساب.. هناك من يتجسس عليك

في الأونة الأخيرة لاحظ الكثير من المواطنين ارسال رسالة مجهولة عبر تطبيق الواتساب على هواتفهم النقالة ويقول البعض أنها رسالة اختراق الهاتف عبر الواتساب للتجسس ومراقبة هواتفنا، كما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنها رسالة احتيال ونصب داخل مصر، فما هي تفاصيل تلك الرسالة المشبوهة وكيفية التأكد من اختراق الحساب، تابعوا التفاصيل في الفقرات التالية.

اختراق الهاتف عبر الواتساب

أرسلت رسالة مشبوهة على تطبيق الواتساب للكثير من المستخدمين في مصر، حيث شك الكثير بإنها رسالة اختراق الهاتف عبر الواتساب وتساعد في التسلل والتجسس على هواتفنا، هذه الرسالة تنص على أن “اسرائيل قد اخترقت تطبيق الواتساب في مصر وإذا إرسلت لك هذه الرسالة فإن إسرائيل تحاول التسلل إلى الهاتف” هذه الرسالة تضمن رابط مشفر في حالة الضغط عليه يتم اختراق هاتفك على الفور والحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة المسجلة على الهاتف.

ونناشد الجميع في الوقت الحالي إلى توخي الحذر وعدم الضغط على أي رابط مجهول أو رسالة مشبوهة التي ترسل من خلال تطبيق الواتساب حتى نتجنب التعرض لاختراق الهاتف.

ما هي العلامات التي تدل على اختراق الهاتف

هناك الكثير من العلامات التي تدل على حدوث اختراق للهاتف التي يجب أن نعرفها جيدًا هي ظهور رسالة “قيد الاستخدام على جهاز أخر” والتي يمكن الوصول لها من خلال إعدادات تطبيق الواتساب وهي علامة هامة جدًا وأساسية لاختراق الواتساب، يمكن حدوث الاختراق من أي جهاز أخر سواء كان جهاز كمبيوتر أو هاتف أو جهاز لوحي.

كما يوجد علامات أخرى تدل على اختراق التطبيق ومنها: