خراب بيوت مستعجل “نقص السكر على التموين شهر يناير” .. السكر اتمنع خالص لهذا السبب!

أسباب نقص السكر على التموين أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إنتاج السكر في مصر لا يشهد أي أزمات، مُرجِّحًا الأزمة الحالية إلى بعض الممارسات في عمليات التوزيع والتداول، وأشار إلى أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الخام ستتلاشى في غضون أسبوع، بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد في مصانع التكرير، وهي خطوة تمهيدية لطرحه في الأسواق والمنافذ.

أسباب نقص السكر على التموين

استقبلت مصر شحنة قدرها 170 ألف طن من السكر الخام المستورد، حيث تم توجيه 150 ألف طن لمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض، بينما تم تكرير الكمية المتبقية قدرها 20 ألف طن في مصنعي جرجا وقوص التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد المتحدث الرسمي ومعاون الوزير، أحمد كمال، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر التمويني يكفي حتى إبريل 2024، وتم ضخ 65 ألف طن من السكر شهريًا عبر البطاقات التموينية، كما تم الإشارة إلى أن موسم حصاد القصب سيبدأ في يناير، وحصاد البنجر في فبراير 2024، وأن الكميات المستوردة تصل إلى 450 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

مصنع التكرير في الحوامدية استقبل 150 ألف طن من السكر الخام لتلبية احتياجات السوق المحلية، ويتم توزيع السكر الخام على شركات الإنتاج ومصانع البنجر، ويطرح السكر في منصة البورصة المصرية بسعر 24 ألف جنيه للطن. يُعتزم طرحه للمستهلكين بسعر 27 جنيهًا للكيلو في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع، ويتم مراقبة الكميات التي تسلم إلى الشركات بواسطة مفتشي التموين للتحقق من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار.