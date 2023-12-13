وصل لكام؟!! أسعار السكر على تموين شهر يناير 2024 وحقيقة عدم صرفه للمواطنين
بعد زيادة أسعار السكر في الاسواق المصرية يتم التساؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر في الأيام الأخيرة عن أسعار السكر على تمويل شهر يناير عام 2024 حيث أن مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية قام بالتصريح عن موعد صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر وهو يوم الجمعة الموافق واحد يناير عام 2024وذلك لجميع حاملي البطاقات التموينية الذى يبلغ عددهم الى ما يقرب من 62 مليون مواطن مستحق للدعم التمويني يتم توزيعهم على 22 مليون بطاقة تموينية يتم صرف السلع منها عن طريق 40 ألف منفذ بقال تمويني موزعين على جميع محافظات الجمهورية يمكنكم من خلال هذا المقال التعرف على أهم اسعار السلع التموينية لشهر يناير تابعوا معي.
أسعار السكر على تموين شهر يناير 2024
يمكنكم من خلال قائمة الموضحة في النقاط التالية التعرف على أسعار السكر على التمويل لشهر يناير 2024 واسعار أهم السلع التموينية التي يتم صرفها شهريا على البطاقة التموينية:
- يتم صرف كيلو السكر المعبأ على البطاقة التموينية بسعر 12 جنيه و60 قرشا.
- يتم صرف كيلو الأرز المعبأ لجميع حاملي البطاقة التموينية بسعر 12 جنيه و60 قرشا.
- يمكن صرف كيس المكرونة ال 800 جرام للمستفيدين من الدعم التمويني بسعر 13 جنيه.
- يتم صرف الكيس المكرونة 400 جرام على التموين بسعر 6 جنيه و50 قرش.
- سعر ال 500 جرام من العدس المجروش 21 جنيه.
- زجاجة زيت 800 مللي بسعر 30 جنيه.
- سعر نصف الكيلو الفول المعبأ 21 جنيه.