وصل لكام؟!! أسعار السكر على تموين شهر يناير 2024 وحقيقة عدم صرفه للمواطنين

بعد زيادة أسعار السكر في الاسواق المصرية يتم التساؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر في الأيام الأخيرة عن أسعار السكر على تمويل شهر يناير عام 2024 حيث أن مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية قام بالتصريح عن موعد صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر وهو يوم الجمعة الموافق واحد يناير عام 2024وذلك لجميع حاملي البطاقات التموينية الذى يبلغ عددهم الى ما يقرب من 62 مليون مواطن مستحق للدعم التمويني يتم توزيعهم على 22 مليون بطاقة تموينية يتم صرف السلع منها عن طريق 40 ألف منفذ بقال تمويني موزعين على جميع محافظات الجمهورية يمكنكم من خلال هذا المقال التعرف على أهم اسعار السلع التموينية لشهر يناير تابعوا معي.

أسعار السكر على تموين شهر يناير 2024

يمكنكم من خلال قائمة الموضحة في النقاط التالية التعرف على أسعار السكر على التمويل لشهر يناير 2024 واسعار أهم السلع التموينية التي يتم صرفها شهريا على البطاقة التموينية: