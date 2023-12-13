مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 6 على موقع قصة عشق

مسلسل صلاح الدين الأيوبي من المسلسلات التاريخية المثيرة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين عنه لمشاهدته قبل عرضه على شاشة التلفزيون حيث يعد من أشهر المسلسلات التركية المعروضة في الوقت الحالي وفي هذا المقال سوف نتعرف على أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل وتردد القنوات التي يتم عرض المسلسل عليها بجودة عالية في الصوت والصورة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 6

يشتمل مسلسل صلاح الدين الأيوبي على أحداث مثيرة ومشوقة تجعل المتابعين يبحثون عن موعد عرض الحلقة حيث يتم عرضها على قناة تي آر تي في الساعة الثامنة مساءً يوم الاثنين من كل أسبوع بتوقيت تركيا، ويعرض في نفس اليوم الساعة السابعة بتوقيت مصر وتدور أحداث الحلقة حول محاولة صلاح الدين فتح مدينة عسقلان للوصول إلي القدس وتحريرها وإخراج الصليبيين منها ويعرض مترجم باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، ويمكن متابعة الحلقة عند نزولها على موقع قصة عشق من خلال كتابة “موقع قصة عشق” على محرك بحث جوجل، والبحث عن الحلقة داخل الموقع.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 6

للوصول إلي قناة الفجر الجزائرية التي يتم عرض مسلسل صلاح الدين عليها لابد من التعرف علي البيانات الآتية:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة تي آر تي التركية الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 6

للوصول إلي قناة تي آر تي التركية لابد من الوصول إلي البيانات الآتية: