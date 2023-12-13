“هتلبس بدلة آخر شياكة“ شروط وخطوات التقديم في وظائف بنك مصر 2024 بمرتبات مجزية

يبحث العديد من حديثي التخرج عن فرص عمل، لذلك أعلن بنك مصر عن توافر العديد من فرص العمل المختلفة التي تناسب جميع الخريجين داخل جميع الفروع بمحافظة القاهرة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر عن احتياجه لعمال للوظائف التالية:

تيلي سيلز.

عمال في قسم المبيعات.

ممثلي خدمة عملاء.

شروط وظائف بنك مصر

تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها قبل التقدم وهي:

يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الخدمات المصرفية.

يجب أن يجيد تحدث وكتابة اللغة الانجليزية.

أن يكون حاصل على شهادة جامعية وخريج بداية من عام 2021 حتى عام 2023، كما يجب أن يكون تخرج بتقدير عام جيد.

يشترط أن يجيد مهارات الحاسب الآلي.

يجب أن لا يكون خضع للاختبار قبل ذلك في بنك مصر.

يشترط أن يكون لديه مهارات شخصية مثل الإقناع والتواصل مع الآخرين.

عدم امتلاكه لوسائط أو صلة قرابة لأحد من عمال البنك.

كيفية التقديم في وظائف بنك مصر؟

يوجد العديد من الطرق المختلفة للتقدم في وظائف بنك مصر، والتي من أبرزها: