“خد بالك فيها حبس”.. عقوبات البطاقة الشخصية 2024 في هذه الحالات

قامت الحكومة المصرية بفرض عقوبات البطاقة الشخصية التي سيخضع لها عدد من المواطنين الذين يحملون بطاقات الرقم القومي، وذلك لعدة أسباب، وبناءً على ذلك فإن العديد من حاملي البطاقات الشخصية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية يطرحون تساؤلات حول هذه العقوبات والأسباب التي تفرضها الحكومة، وفي هذا المقال سنناقش هذه العقوبات وما هي الحالات التي حددتها وزارة الداخلية.

عقوبات البطاقة الشخصية

وقد أوضحت الحكومة المصرية عقوبات البطاقة الشخصية بناءً على استفسارات المواطنين الذين يحملون البطاقات، وتتضمن العقوبات ما يلي:

غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري في حالة عدم استخراج المواطن بطاقة الرقم القومي لأول مرة عند بلوغه سن الخامسة عشرة.

غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري عند استخدام المواطن بطاقة رقم قومي غير محدثة.

غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا عند عدم تجديد البطاقة لمدة ثلاثة أشهر.

غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا عند عدم تحديث بيانات الحالة الاجتماعية وعنوان السكن في بطاقة الرقم القومي لمدة ثلاثة أشهر.

غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا عند تأخر المواطن في استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بعد مرور 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.

حبس المواطن لمدة لا تقل عن سنة، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن 1000 جنيه مصري، في حالة استخدام المواطن بطاقة شخصية ليست خاصته.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

يمكن للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي بسهولة عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، وتشمل الخطوات التالية: