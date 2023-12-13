مبروك لكل المواطنين “زيادة نصيب الفرد على التموين شهر يناير 2024” .. 2 زيت و2 سكر لكل مواطن

في الساعات القليلة الماضية قامت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بالتحدث عن زيادة نصيب الفرد على التموين شهر يناير، حيث زاد نصيب الفرد في التموين حوالي 75 جنيه مصري، وزاد التساؤل من قبل العديد من المصريين عن هذا الأمر حيث يرغبون في التأكد من تلك الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الأيام، حيث يعتبر التموين الخاص بكل مواطن من الامور الهامة في التي يتساءل عن المواطنين المصريين كما يحرصون عليها، وذلك لأنها تدعم المواطنين والأسر محدودة في الدخل على مواجهة غلاء المعيشة والأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

زيادة نصيب الفرد على التموين شهر يناير

كما ذكرنا سابقا أنه في الساعات القليلة الماضية انتشرت الكثير من الاخبار حول زيادة نصيب الفرد في التموين، وذلك حيث زاد من 50 الى 75 جنيه لكل بطاقة تموينية للفرد الواحد، وقامت وزارة الداخلية بالتأكيد ان هذه الأخبار مجرد شائعات ليس لها اساس من الصحة، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم التموين النصيب الفرد المواطن على بطاقة التموين 50 جنيه فقط، اي كيلوغرام من السكر وزجاجة زيت، كما أنه اشار إلى أنه غير مصرح بصرف أكثر من عدد أربع زجاجات زيت على بطاقة الأسرة الواحدة حوالي 6 كيلو من السكر لكل بطاقة تموين.

ما هو موعد صرف السلع التموينية في يناير

بعدما تم توضيح أمر زيادة نصيب الفرد في التمويل لشهر يناير من قبل الجهات المختصة، يرغب العديد من المواطنين المصريين معرفة موعد صرف تمويل شهر يناير 2024، حيث وصل عدد المواطنين الحاصلين على بطاقة التموين حوالي 23 مليون مواطن، كما أن وزارة التموين قامت بالتصريح عن كل الافراد المستفيدين من البطاقات التموينية وأن الموعد المحدد لصرف التموين هو بداية يوم واحد في شهر يناير 2024، وذلك عبر منافذ التموين الموجودة في كل المحافظات المصرية.