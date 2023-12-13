احجز شقتك دلوقتي.. حجز شقق العبور وكراسة الشروط 2024 بتسهيلات متتعوضش

تشهد عمليات البحث عن تفاصيل حجز شقق العبور التابعة لسكن مصر ازديادًا كبيرًا في الوقت الحالي، حيث يُعد هذا الموضوع من أهم القضايا التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص في جميع محافظات الجمهورية نظرا لأهمية هذا المشروع بالنسبة للشباب، ويأتي هذا الاهتمام بعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن توفر شقق في عدد من المحافظات بما في ذلك مدينة العبور الجديدة.

حجز شقق العبور وكراسة الشروط

وتعد شقق سكن مصر في العبور الجديدة فرصة كبيرة للمواطنين والشباب الراغبين في الزواج، ولذلك ازدادت عمليات البحث على مواقع الإسكان الاجتماعي، وتم الإعلان عن تاريخ بدء التقديم على الشقق لجميع المصريين ابتداءً من تاريخ 3 ديسمبر 2023 وحتى يوم 4 يناير 2024، والخطوات المطلوبة من أجل حجز الوحدات السكنية بسهولة كالتالي:

أولا عليك زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي الرسمي.

ثم النقر على زر حجز وحدة سكنية.

إنشاء حساب جديد وتسجيل الاسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية المؤلف من 14 رقمًا.

قراءة شروط الحجز بعناية عبر الاطلاع على كراسة الشروط المنشورة.

يتم سداد مبلغ الحجز واستلام رسالة تأكيد الطلب.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان

وبالنسبة لأسعار شقق الإسكان الاجتماعي، أعلنت الوزارة أن سعر وحدات الإسكان المخصصة للدخل المحدود سيكون 500 ألف جنيه، ويمكن سدادها على مدار 30 عامًا بأقساط شهرية تُحدد وفقًا للعمر والظروف الشخصية لكل فرد.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لحجز شقق العبور، هناك مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها وفقًا لتوجيهات الوزارة، وتشمل ما يلي: