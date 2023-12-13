يا فرحتك يا سعادتك “تبكير موعد صرف معاشات يناير 2024” .. + زيادة جديدة 500 جنية

يتساءل العديد من مستحقي المعاشات مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف معاشات يناير 2024حيث أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلنت عن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي تم تحديدها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يزيد عن 11 مليون مواطن مصري ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد صرف المعاشات لشهر يناير 2024 تابعوا معي.

موعد صرف معاشات يناير 2024

من المقرر أن يتم بدء صرف المعاشات عن شهر ريناير 2024 بالزيادة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الجمعة الموافق واحد يناير 2024 وفقا لما تم إعلانه من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال ماكينات الصرف الالي اي تي ام المتوفرة في جميع محافظات الجمهورية او من خلال مكاتب البريد أو ماكينات فوري حيث انه يمكنكم الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2024 من خلال عدة خطوات موضحه في النقاط التالية: