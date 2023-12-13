الوزارة حلتها ورخصت سعره.. صرف السكر الحر على التموين ب27 جنيه للكيلو

ما هي أخبار صرف السكر الحر على التموين؟ حيث تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها في تلبية احتياجات المواطنين من سكر الطعام عبر زيادة كميات السكر المتاحة لأصحاب البطاقات التموينية، وتتضمن هذه الجهود صرف كيلو سكر حر لحاملي البطاقات التموينية التي تحتوي على ثلاثة مستفيدين أو أقل، وصرف 2 كيلو من السكر الحر للبطاقات التي تحتوي على أربعة مستفيدين أو أكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو، ويتم الدفع نقدًا.

صرف السكر الحر على التموين

وفي إطار جهوده وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السكر بشكل مستمر في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، وتوفير المخزون الغذائي للبقالين التموينيين في جميع أنحاء البلاد خلال شهر ديسمبر الحالي.

وبدءًا من يوم الاثنين الماضي قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة كميات السكر المتاحة وصرف السكر الحر على التموين لحاملي بطاقات الدعم، حيث يتم صرف كيلو سكر حر للبطاقات التموينية التي تحتوي على ثلاثة مستفيدين أو أقل، وصرف 2 كيلو من السكر الحر للبطاقة التموينية المقيدة عليها أربعة مستفيدين أو أكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو، ويتم الدفع نقدًا.

ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية

كما تم ضخ كميات كبيرة من سكر الطعام في جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر 27 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى ذلك، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السكر المدعم بشكل معتاد لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو الواحد.

وتفتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين أبوابها يوميًا من الساعة 9 صباحا وحتى تمام الساعة 9 مساءً، وتوفر جميع السلع الغذائية بوفرة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، كما توفر وزارة التموين في هذا السياق منتجات الخضروات والفاكهة في تلك المنافذ.