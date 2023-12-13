“يانهار ابيض القبض زاد”.. موعد صرف تكافل وكرامة ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا على الاستعدادات اللازمة لتحديد موعد صرف تكافل وكرامة النقدي للأسر المستحقة عن شهر ديسمبر 2023، حيث ينتظر هذه المساعدات المالية جميع المستحقين الذين يحتاجونها لشراء احتياجاتهم الأساسية و مستلزماتهم الضرورية، وتهدف الحماية الاجتماعية في مصر إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر وتوفير الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، وتشمل الحماية الاجتماعية في البلاد مجموعة من التدابير والبرامج التي توفر دعمًا ماليًا وخدمات اجتماعية للأفراد والأسر ذوي الاحتياجات الخاصة، سوف نتعرف على موعد صرف تكافل وكرامة خلال السطور التالية.

موعد صرف تكافل وكرامة

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تحديد موعد صرف تكامل وكرامة والمساعدات النقدية للأسر المستفيدة من البرنامج، لشهر ديسمبر على أن يكون بداية من يوم الجمعة القادم، وسيتم توزيعها في جميع منافذ الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وتشمل هذه المساعدات الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين.

كما قد تم تشكيل لجنة التظلمات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لاستقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين، وفحصها والبحث في أسباب إيقاف بعض البطاقات وحل المشكلات المتعلقة بها.

تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي

كما أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قد عقدت اجتماعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ولفريق عمل برنامج “تكافل وكرامة” للبدء في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول موعد صرف تكافل وكرامة، بزيادة الفئات المالية المستحقة للمستفيدين بنسبة 15%.

تمثل هذه الزيادة الثانية لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% التي تمت الموافقة عليها في مارس الماضي، ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي، وتهدف الدولة إلى توفير حماية اجتماعية للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تبني وزارة التضامن الاجتماعي لمبدأ العدالة الاجتماعية وتدبير الفرص.

وتشمل هذه الحماية الاجتماعية حزمة من التدابير التي تشمل مساعدات نقدية وتصل إجمالي قيمتها إلى حوالي 36 مليار جنيه مصري من إجمالي قيمة المخصصات المالية في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024، كما تم تشكيل لجنة التظلمات التابعة للوزارة لاستقبال الشكاوى المتعلقة ببرنامج “تكافل وكرامة” وفحصها وحلها، والاشراف على توزيع المساعدات النقدية عبر منافذ الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي