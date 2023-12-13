الوزارة تزف بشرى سارة بشأن الزيادة الجديدة “أعرف حالًا كم يصرف الفرد الواحد على التموين؟”.. أعرف التفاصيل

يتساءل الكثير من المصريين كم يصرف الفرد الواحد على التموين؟، حيث أثار قرار وزاره التموين والتجارة الداخلية بارتفاع أسعار السلع التموينية تساؤلات كثيرة من قبل المواطنين الحاصلين على البطاقات التموينية عن نصيبهم من السلع التموينية وأسعارها، حيث صرح وزير التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد على بطاقة التموين ثابت لم يتغير والذي يبلغ 50 جنيه للفرد كما أن حصة الفرد الخامس والسادس إلى 25 جنيه.

كم يصرف الفرد الواحد على التموين؟

كما ذكرنا سابقا أن الفرد الواحد يصرف 50 جنيه فقط على التموين، بالذكر أن كل فرد مقيد على بطاقة التموين يحصل على خمس أرغفة من الخبز لإجمالي 150 رغيف على مدار الشهر، وفي حال لم يصرف المواطن كل حصته من الخبز وقام بتوفير استهلاكه يحصل على فارق نقاط الخبز على هيئة سلع تموينية والتي قيمتها 10 قروش على كل رغيف يتم توفيره.

أسعار السلع التموينية

والكثير بالذكر أن أسعار السلع التموينية شهادة ارتفاع خلال شهر مايو 2023، حيث زادت أسعار السلع على البطاقة والتي من أبرزها الزيت والسكر والارز وهم السلع الأساسية، وقامت وزارة التموين بالإعلان عن رفع سعر الزيت من 25 إلى 30 جنيه والذي وزنه 800 مللي، كما ارتفع سعر السكر ليصبح ب 12.5 جنيه مصري بدلا من 10.5 للكيلو، وزاد سعر الأرز ليكون 12.6 جنيه مصري بدلا من 10.5جنيه،

وبعد زيادة الأسعار جاءت السلع التموينية للفرد الواحد كالتالي:-