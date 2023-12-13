pdf كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة في عموم العراق 2024

يتساءل كافة المتقدمين في دولة العراق عن كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة في عموم العراق لكي يتعرفون هل تشملهم الوجبة الجديدة أم لا، حيث حددت الجهات المسؤولة المستندات المطلوبة لكافة الراغبين في التقديم على هذه الوجبة، حيث تُعد واحدة من ضمن الخدمات التي تُقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها لمساعدتهم على حل المشاكل التي تواجهم في الحياة، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة

لكي تتمكن من الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة بكل سهولة ويُسر لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي لبوابة حكومة المواطن إلكترونيًا.

اضغط على خانة اختيار الوجبة ثم قم بملأ استمارة الحصول على كشوفات المشمولين.

انقر أخيرًا على استخراج وستظهر لك كافة التفاصيل.

الأوراق والمستندات المطلوبة لنقل النفوس في العراق

هناك العديد من المستندات المطلوبة لكي تشملك الوجبة الجديدة وهي:

ضرورة تقديم البطاقة الخاصة بالأحوال المدنية للمواطن العراقي.

لابد من تقديم نسخة من البطاقة السكنية للشخص المتقدم.

يجب أن يكون هناك صورة من البطاقة التموينية الخاصة بمقدم الطلب.

يلزم إضافة البطاقة الانتخابية للشخص المتقدم.

والجدير بالذكر أن الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة التفاصيل التي تتعلق بأسماء النفوس الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة، لذا يُمكنك استخراجها من خلال الخطوات السابق ذكرها، وفي حال رغبتك في التقديم لابد من معرفة المستندات المطلوبة السابق ذكرها أيضًا.