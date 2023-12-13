إعلان نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم 2023-2024 عبر Tawdif.men.gov.ma

يتساءل الكثيرين اليوم عن نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم 2023 نظرًا لأن الجهة المسؤولة حددت موعد الإعلان عنها بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، ولكن حتى وقتنا هذا لم تُعلن عنها وفي حال إعلانها سنوفيكم بالخبر مباشرةً لذا الآن سنتطرق لتوضيح خطوات الحصول عليها بكل سهولة ويُسر وبشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد.

نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم 2023

أكدت الجهات المسؤولة عن الانتقاء الأولي لمباراة التعليم على اقتراب موعد الإعلان عنها من قبل الجهات المسؤولة، حيث تسعى الجهات المسؤولة في المغرب لتوفير العديد من التفاصيل التي تخص هذه النتائج بشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد، وتجد الإشارة إلى أنها استقبلت طلبات التسجيل وانتهى بالفعل والمتبقي الآن الإعلان عن النتائج، لكي تتمكن من الحصول عليها بكل سهولة ويُسر.

استخراج نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم في المغرب

لكي تتمكن من استخراج نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم في المغرب لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

انتقل مباشرةً إلى رابط بوزارة التهذيب الوطنية مباشرةً.

انقر على نتائج الانتقاء الأولى لعام 2023- 2024 ثم ادخل البيانات المطلوبة.

اضغط على خانة نتائج وستظهر لك جميع التفاصيل.

متى يتم الإعلان عن لوائح المقبولين؟

بدأ البحث والتساؤل من قبل الأشخاص حول موعد الإعلان عن لوائح المقبولين نظرًا لإنتهاء فترة التسجيل المُقررة من قبل الجهة المختصة بهذا الأمر، حيث حددت أن اليوم الموافق الأربعاء 13 ديسمبر هو موعد ظهور النتائج ولكن حتى هذه اللحظة لم تُعلن عن أي تفاصيل تخص النتائج وفي حال إعلانها سنوفيكم بالخبر.