pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024 عبر موقع الوزارة molsa.gov.iq جميع المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024 سيتم الإعلان عنها بعد أيام قليلة وذلك طبقا لآخر تصريح صدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويجدر بنا الإشارة إلى أن تسجيل الأسماء للعام الحالي في برنامج الرعاية الجديدة للوجبات الجديدة يكون طبقا لبعض الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة، وبعد فحص الطلبات المقدمة سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين، ومن المتوقع أنه سوف يتم الإعلان عنها قريبا، ولهذا سوف نستعرض كافة التفاصيل عن أسماء المستفيدين إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024

في ضوء حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024 نتطرق إلى شروط تسجيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية التي منها :

صورة من البطاقة الموحدة أو هوية رب الأسرة الخاصة بالأحوال المدنية.

2 صورة شخصية حديثة لرب الأسرة في طلب الرعاية الاجتماعية.

تأكيد البيانات الخاصة بالسكن في النموذج المخصص.

وإذا كان المتقدم من ذوي الإعاقة تقديم شهادة الوفاة في حالة الأرملة.

صورة قيد من الأحوال المدنية العراقية.

وسيتم الإعلان عن هذه الأسماء من خلال منصة مظلتي الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024 من خلال اتباع الطريقة الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية.

اختيار “استعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024.

اختر القائمة المخصصة للاستعلام عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

قم بإدخال اسمك الرباعي في الخانة المخصصة.

ادخل رقم هويتك الوطنية في الخانة المخصصة.

انقر على زر الاستعلام للحصول على نتائج حالات الاستحقاق.

من خلال هذه الخطوات، يمكن للمواطنين في مختلف المحافظات العراقية البحث عن حالات الاستحقاق ومعرفة ما إذا كانوا مشمولين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية أم لا.