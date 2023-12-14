“لوائح الناجحين pdf” ظهور نتائج انتقاء مباراة التعليم 2023 الأولي بالتقاعد في المغرب عبر موقع وزارة التهذيب

زدات معدلات البحث حول ظهور نتائج انتقاء مباراة التعليم 2023 رغبةً في معرفة النتائج الخاصة بالأشخاص المتقدمين، حيث أوضحت الجهات المسؤولة المواعيد الخاصة بالتسجيل وبالفعل قام الكثيرين بهذه الخطوة كما نوهت إلى موعد الإعلان عن النتائج لكي يتمكن الأشخاص من معرفة هل تم قبولهم أم لا، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

نتائج انتقاء مباراة التعليم 2023

من المفترض الإعلان عن نتائج انتقاء مباراة التعليم أمس الموافق الأربعاء 13 ديسمبر ولكن لم تُعلن حتى الآن الجهات المسؤولة عنها، ولكن من المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة وفي حال إعلان الجهة المسؤولة يُمكنكم الحصول عليها واستخراجها بكل سهولة ويُسر من خلال اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى رابط موقع وزارة التهذيب الوطني الإلكتروني.

اختر خانة نتائج الانتقاء الأولي لعام 2023-2024 للجميع.

انقر على الكشوفات واختر المحافظة التابع لها.

ادخل البيانات المطلوبة وستظهر لك النتيجة مباشرةً.

وظائف مباراة التعليم بالتعاقد

هناك العديد من الوظائف الخاصة بماراة لتعليم بالتقاعد في كل المناصب خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطني وجاءت على هذا النحو.