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“لوائح الناجحين pdf” ظهور نتائج انتقاء مباراة التعليم 2023 الأولي بالتقاعد في المغرب عبر موقع وزارة التهذيب
زدات معدلات البحث حول ظهور نتائج انتقاء مباراة التعليم 2023 رغبةً في معرفة النتائج الخاصة بالأشخاص المتقدمين، حيث أوضحت الجهات المسؤولة المواعيد الخاصة بالتسجيل وبالفعل قام الكثيرين بهذه الخطوة كما نوهت إلى موعد الإعلان عن النتائج لكي يتمكن الأشخاص من معرفة هل تم قبولهم أم لا، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.
نتائج انتقاء مباراة التعليم 2023
من المفترض الإعلان عن نتائج انتقاء مباراة التعليم أمس الموافق الأربعاء 13 ديسمبر ولكن لم تُعلن حتى الآن الجهات المسؤولة عنها، ولكن من المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة وفي حال إعلان الجهة المسؤولة يُمكنكم الحصول عليها واستخراجها بكل سهولة ويُسر من خلال اتباع الآتي:
- قم بالذهاب إلى رابط موقع وزارة التهذيب الوطني الإلكتروني.
- اختر خانة نتائج الانتقاء الأولي لعام 2023-2024 للجميع.
- انقر على الكشوفات واختر المحافظة التابع لها.
- ادخل البيانات المطلوبة وستظهر لك النتيجة مباشرةً.
وظائف مباراة التعليم بالتعاقد
هناك العديد من الوظائف الخاصة بماراة لتعليم بالتقاعد في كل المناصب خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطني وجاءت على هذا النحو.
- جهة درعة تافيلالت 1528 منصب.
- جهة بني ملال خنيفرة 1961 منصب.
- أما بالنسبة جهة سوس ماسة 1326 منصب
- جهة الرباط سلا القنيطرة 2826 منصب
- جهة فاس مكناس 1730 منصب
- أما بالنسبة لجهة الداخلة واد الذهب 86 منصب
- جهة العيون الساقية الحمراء 216 منصب
- أما بالنسبة جهة طنجة تطوان الحسيمة 2184 منصب.
- جهة مراكش أسفي 2503 منصب.
- جهة الدار البيضاء سطات 3888 منصب.
- أما بالنسبة جهة الشرق 1428 منصب.
- جهة كلميم واد نون 323 منصب.