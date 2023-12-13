اوعي تشتريها لو لونها متغير!!.. 4 علامات تثبت فساد الفراخ.. ارميها فورًا

الفراخ تتعرض للفساد بشكل سريع جدًا وتتلوث وتصبح محملة بالبكتيريا الضارة التي تسبب في الكثير من المشاكل الصحية في حال تناولها، وهناك عدة علامات تثبت فساد الفراخ وإنها غير صالحة للتناول نهائيًا، وفي حال ظهور تلك العلامات يجب أن نتخلص منها ونرميها على الفور، تعرفي معنا على علامات فساد الفراخ لمنع الاصابة بأمراض خطيرة.

علامات تثبت فساد الفراخ

قبل أن نبدأ في طهي الطعام علينا أن نفحص كافة المكونات جيدًا لنتأكد من كونها صالحة لتناولها أم لا خاصة اللحوم، لذلك سنوضح لكم في النقاط التالية 4 علامات تثبت فساد الفراخ انتبهوا لها:

أولًا: عند فتح عبوة الفراخ سنلاحظ ظهور رائحة كريهة ونفاذة، هذه العلامة تدل على فساد الفراخ ويجب التخلص منها على الفور.

ثانيًا: من المعروف أن الفراخ السليمة تكون لونها وردي لامع، ولكن إذا ظهرت لونها باهت أو مائلة للأزرق أو الأسود أو تظهر غير طبيعية تكون علامة أيضًا لفسادها.

ثالثًا: إذا جاءت الفراخ بملمس لزج هذا يدل أيضًا على فسادها.

رابعًا: في حال ظهور بقع غامقة على سطح الفرخة أو وجود مظهر للتحلل البكتيري، يجب هنا التخلص منها فورًا.

مخاطر تناول الفراخ الفاسدة

بالطبع لتناول الفراخ الفاسدة أضرار ومخاطر كبيرة على صحتنا والذي نحذر منه، وهي على النحو التالي: