لائحة العطل المدرسية 2024 بالمغرب pdf| بالتواريخ وعدد أيام العطلة Liste des vacances au Maroc

يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على لائحة العطل المدرسية الجديدة 2023-2024 بالمغرب، ويبحث الجميع عن المعلومات الدقيقة حول عطلات المدارس في المغرب، وتوقيتها وعدد أيام كل عطلة.

في هذا المقال، سنقدم لكم معلومات حول لائحة العطل المدرسية الجديدة للعام الدراسي 2023-2024 بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وأقسام التحضير، سنتطرق إلى عدد أيام العطل، وتواريخها، بالإضافة إلى العطلات الرسمية التي ستقع في العام الدراسي الجديد.

لائحة العطل المدرسية الجديدة 2023-2024 بالمغرب

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لائحة العطل المدرسية الجديدة للموسم الدراسي 2023-2024 في المغرب، وذلك بعد استحصال الموافقات اللازمة من المعنيين بالأمر.

وقد حافظت اللائحة على عدد الأيام المجانية التي كانت متاحة في العام السابق، مع إضافة عطلة السنة الأمازيغية التي أقرها الملك محمد السادس كعطلة رسمية.

وتتضمن اللائحة العطل التالية:

عطلة عيد المولد النبوي ….(يومين)

عطلة الفترة البينية الأولي …. (8 أيام)

عطلة ذكرى المسيرة الخضراء …. (يوم واحد)

عطلة عيد الاستقلال …. (يوم واحد)

عطلة الفترة البينية الثانية …. (8 أيام)

عطلة رأس السنة الجديدة …. (يوم واحد)

عطلة تقديم وثيقة الاستقلال …. (يوم واحد)

عطلة رأس السنة الأمازيغية ….(يوم واحد).

عطلة منتصف السنة الدراسية …. (8 أيام)

عطلة الفترة البينية الثالثة …. (8 ايام)

عطلة عيد الشغل …. (يوم واحد)

عطلة عيد الفطر …. (3 أو 4 أيام)

عطلة الفترة البينية الرابعة …. (8 ايام)

عطلة عيد الأضحى …. (4 أيام)

لائحة العطل 2024 بالمغرب pdf

يذكر أن هذه اللائحة الجديدة للعطل المدرسية 2023-2024 بالمغرب متاحة الآن على مختلف المواقع الإلكترونية الرسمية للتعليم، كما يمكن الحصول عليها من خلال الوزارات والمؤسسات التعليمية المختلفة في المملكة