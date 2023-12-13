تردد قناة اس اس سي ssc السعودية لمتابعة أفضل مباريات كأس العالم للأندية

قناة ssc السُّعُودية من أفضل القنوات في الوطن العربي الناقلة لمباريات كرة القدم، ومن أهم المباريات التي تنقلها الآن مباريات كأس العالم للأندية، تتميز قناة ssc بعرض المباريات بصورة فائقة الجودة، يتابع القناة العديد من مواطنين المملكة والوطن العربي، القناة يمكن الحصول عليها بسهولة، حيث إن القناة مسجلة على كلَا القمرين النايل سات والعرب سات، وكذلك تردد القناة متوفر، فيمكنك إضافة إلى الريسفر الخاص بك ومتابعة القناة والاستمتاع بمباريات كرة القدم والعديد من المباريات الأخرى، من خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة وكيف تقوم بتنزيلها على تلفازك.

ما هو تردد قناة ssc على القمر الصناعي النايل سات؟

يمكنك تنزيل قناة ssc السُّعُودية من على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

التردد: 12523، افتح صفحة البحث من جهاز الريسيفر وقم بإضافة التردد، وفي نفس الشاشة يتطلب منك إضافة الآتي:

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

بعد إضافة هذه البيانات قم بالضغط على بحث، وبعد ذبك مباشرة يتم تنزيل القناة على تلفازك وتستمتع بها بدون أي تشوش.

ما هو تردد قناة ssc عل القمر الصناعي العرب سات؟

تستطيع أيضا مشاهدة قناة ssc السُّعُودية على القمر الصناعي عرب سات، وذلك باتباع الخطوات التالية:

التردد: 12418، تضغط أيضا على إعدادات ومن ثم بحث هوائي، ثم إضافة تردد، تضيف تردد القناة ثم يتطلب منك أيضا إضافة التالي:

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما أن قناة ssc السُّعُودية تحتوي على العديد من البرامج والمباريات منها: مباريات كأس العالم للأندية، جميع مباريات الدوري السعودي، وبرامج تحليل المباريات، وغير ذلك مما يجعل القناة محطة بحث للجميع.