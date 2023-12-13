تردد واحد لجميع قنوات الأطفال.. استقبل قناة “وناسة- بطوط- توم وجيري الأعداء- طيور الجنة”

تعتبر قنوات الأطفال من أهم القنوات التي تُساهم بشكل كبير في تنمية وتعزيز المهارات الخاصة بكل طفل، حتى أن مثل هذه القنوات لا تقوم بعرض مشاهد أو أحداث مخلة ما يحدث في باقي القنوات الأخرى، إضافة إلى أن محتواها كذلك يعد ترفيهي وتعليمي يتم عرضه على مدار الساعة، لتلعب هذه القنوات دورًا هامًا وحيويًا في نموهم وتطورهم بشكل مميز ومستمر، وفي السطور التالية نوضح لكم بعض ترددات هذه القنوات والعمل على استقبالها بكل سهولة.

تردد قنوات الأطفال الجديد

يمكن بكل سهولة استقبال قنوات الأطفال التي تعرض محتوى مميز وفريد من نوعه، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

ضبط تردد قناة بطوط على 10853.

بينما يمكن تردد قناة ميكي على 11257.

قناة طيور الجنة ترددها هو 11274.

إضافة إلى أن تردد قناة توم وجيري يكون 11353.

تردد قناة وناسة الجديد هو

خطوات استقبال قنوات الأطفال الجديدة

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي يمكن اتباعها من أجل القيام باستقبال القنوات الخاصة بالأطفال، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-