موعد مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي والقنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لكأس العالم للأندية

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة، يبحث الملايين من المصريين الآن على القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لكأس العالم للأندية لمشاهدة مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي وذلك في إطار مباريات كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية والتي قص فريق الاتحاد شريط مبارياته بالفوز أمس على فريق اوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة مع الرأفة ليكون وجه لوجه أمام بطل القارة الأفريقية الأهلي المصري البعيد عن مستواه خلال الفترة الأخيرة التي خسر فيها لقبين على الجانب القاري وهي بطولة كأس السوبر أمام اتحاد العاصمة الجزائري ثم خسارة بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى التي شارك فيها 8 فرق وفاز بها فريق صن داونز الجنوب افريقي، اضافة إلى سقوطه في فخ التعادل في الدوري المصري مرتين أمام فريق الجونة وسموحة.

موعد مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي

تقام مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي القادمة في كأس العالم للأندية يوم الجمعة القادم الموافق 15 اكتوبر في هذه الأوقات التالية:

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت فلسطين.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت الأردن.

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية.

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت العراق.

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت سوريا.

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت لبنان.

الساعة السابعة مساءا بتوقيت تونس.

الساعة السابعة مساءا بتوقيت الجزائر.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت البحرين.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

اعلنت قناة ssc السعودية عن شرائها لحقوق بث مباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري عبر القمر الصناعي عرب سات على تردد 12380 استقطاب راسي ومعدل ترميز 27500 وبجودة اتش دي، كما تذاع المباراة عبر قناة واحدة مفتوحة ومجانية وهي قناة varzesh hd عبر القمر الصناعي إنتل سات وتردد 11555واستقطاب رأسي ومعدل ترميز 30000.