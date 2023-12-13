اضبط تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديد للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تتألق قناة توم وجيري بقدرتها على جذب انتباه الأطفال، مما جعلها الأكثر تميزًا واستحواذًا بين باقي قنوات الأطفال إنها ليست فقط مصدرًا للتسلية بل وأيضًا مركزًا للتعلم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الحلقات الممتعة والتعليمية لمسلسلات الكرتون وتعتبر قناة توم وجيري من بين القنوات الرائدة في عالم برامج الأطفال، حيث تُسهِمُ هذه القناة بشكل فعّال في تسلية الأطفال الصغار وملء منازلهم بالفرح.

تردد قناة توم وجيري

ننشر لكم تفاصيل تردد قناة توم وجيري الجديدة، ويمكنك الاستمتاع بمتابعة أفضل البرامج الكرتونية التي تشمل مغامرات توم وجيري. إليك التفاصيل:-

يتم استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة هو 11345.

معدل الترميز المناسب هو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

وإذا كنت ترغب في استقبال قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات، يُرجى اتباع الإرشادات التالية:-

التردد المخصص للقناة هو 11315.

جودة البث تكون بصيغة SD.

معدل الترميز المناسب هو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

يتميز المحتوى الذي تقدمه القناة بالفرادة والتميز، حيث يصعب العثور على مثيل له في أي قناة فضائية أخرى أصبحت قناة توم وجيري واحدة من أبرز وأشهر القنوات التي تقدم محتوى كرتونيًا وكوميديًا موجهاً للأطفال الصغار ولذلك، نسرد لكم فيما يلي التردد الجديد للاستمتاع بمشاهدة هذه القناة المميزة وتبث قناة توم وجيري مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة كوميدية حول قط يطارد فأرا، بما في ذلك توم وجيري وسبايدرمان وعائلة سمبسون وسبونج بوب سكوير بانتس وتحظى قناة توم وجيري بشعبية كبيرة لدى الأطفال والبالغين على حد سواء وقد تم ترجمة رسوم متحركة توم وجيري إلى أكثر من 40 لغة، وشاهدها أكثر من مليار شخص حول العالم.