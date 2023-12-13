“متخليش أى تأجر يحور عليك.. شوف بعينك اسعار السلع التموينية لديسمبر.. السكر +الزيت

أسعار السلع التموينية حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن انتظامها لصرف السلع التموينية خلال شهر ديسمبر الجاري لعام 2023، وقد بدأ اليوم صرفها لحوالي 40 ألف في مختلف أنحاء الوطن العربي لحوالي 64 مليون مواطن، فمن المقرر أن يتم تقديم حوالي 31 نوع تقدر قيمته بنحو 3 مليار جنيه كل شهر.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر

ازداد البحث بشكل كبير حول أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر من قبل العديد من المواطنين وجاءت الأسعار كالتالي؛ يقدر سعر السكر المعبأ 1كجم إلى نحو 12.60 جنيه، كما وصل سعر زيت الخليط 800 ملل إلى ما يقارب نحو 30 جنيه، ووصل أيضًا سعر الأرز المعبأ إلى ما يقدر نحو 12.60 جنيه، يقدر سعر المكرونة 800 جم إلى حوالي 13.00 جنيه، ووصل سعر المكرونة 400 جم إلى نحو 6.5، وسعر العدس المجروش وصل نحو 500 جم بما يقدر نحو 21 جنيه، الفول المعبأ 500 جم وصل سعره إلى ما يقدر بنحو 9.00 جنيه، وصل سعر الدقيق المعبأ الورقي أو بلاستيك 1 كجم إلى ما يقدر بنحو 18.00 جنيه، سعر الشاي الناعم 40 جم وصل سعره إلى ما يقدر بنحو 5 جنيه.

أسعار المنتجات الغذائية بالتموين

وصل سعر الصلصة 300 جم إلى ما يقدر بنحو 8 جنيه، كما وصل سعر الجبن الأبيض وزن 125 جرام إلى ما يقارب نحو 4.5 جنيه، وسعر التونة المفتتة ذات وزن 140 جرام قد وصل سعرها إلى ما يقارب نحو 18 جنيه، وسعر المربى وزن 350 جرام وصل سعرها إلى ما يقارب نحو 16 جنيه، ويقدر سعر الجبن تتراباك وزن 250 جم إلى ما يقارب نحو 7.50 جنيه، وصل سعر الجبن الأبيض وزن 125 جرام إلى سعر 4.5 جنيه.