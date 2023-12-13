تـفعيل رابط نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم 2023 كل المناصب عبر وزارة التهذيب tawdif.men.gov.ma

يبحث الكثير ممن سبق لهم التقديم عن نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم التي تعتبر شرط أساسي لمعرفة إذا تم ضمهم لمنظومة التعليم المغربية أم أن الحظ لم يقف جوارهم، ‏ومنها وجدنا أنه وزارة التربية والتعليم المغربية قد أعلنت عن النتائج التي من خلالها سوف يتم توظيف أكبر عدد من الأساتذة في مختلف المراحل التعليمية التربوية حتى يتم من هون بالمنظومة التعليمية داخل حدود الدولة المغربية.

نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم

لقد لاحظنا ‏ارتفاع معدلات الكثير من الأشخاص حول كل ما يخص نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم والتي من خلالها ‏سوف يتم توظيف العديد من الكفاءات التي يمكن أن تزيد من تطور المنظومة التعليمية داخل حدود الدولة المغربية، لا سيما أنه اليوم قد تم الإعلان عن هذه النتائج. ومن الجدير بالذكر أن كل محافظة من محافظات المغرب قد وضعت المناصب الشاغرة، والتي تم توزيعها بشكل دقيق على أن يكون توزيع أعداد المطلوبين كالتالي

‏الداخلة واد الذهب مطلوب فيها 86 منصب. جهة فاس مكناس مطلوب فيها 1730 منصب. طنجة تطوان الحسيمية مطلوب فيها 2184 منصب. بالنسبة للدار البيضاء سطات مطلوب فيها 3888 منصب. أما بني ملال خنيفرة مطلوب فيها 1961 منصب.

الاستعلام عن نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم

بعدما ‏تم الإعلان بشكل واضح عن كون النتائج المنتظرة قد تم وضعها على الموقع وجدنا أن الكثير يتساءلون على موعد تقديم الطعون على نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم المعلنة، والتي من المقرر أن تكون يومي الخميس والجمعة المقبلين الموافق 14 و 15 من شهر ديسمبر الجاري.

على أن يكون خطوات الاستعلام عن النتائج كالتالي